Cities Skylines Remastered su PS5, Xbox Series X/S e Game Pass: tutte le novità in video

L'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio fa da sfondo alla presentazione di Cities Skylines Remastered, la riedizione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S del celebre gestionale cittadino sviluppato da Colossal Order e prodotto da Paradox Interactive.

In questa sua nuova versione, l'erede spirituale di SimCity vanta tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che contribuiscono a rendere ancora più ricca e stratificata l'esperienza offerta ai sindaci virtuali.

Grazie alla maggiore potenza computazionale delle console Sony e Microsoft di ultima generazione, la versione rimasterizzata di Cities Skylines vanterà mappe con ben 25 lotti su cui costruire (16 in più delle edizioni PS4 e Xbox One), dei miglioramenti all'interfaccia, un nuovo pannello di controllo ambientale, l'editor di mappe, un migliore comparto grafico e un aumento generalizzato delle prestazioni.

Nel pacchetto contenutistico confezionato da Colossal Order ci sarà spazio anche per l'espansione After Dark di Cities Skylines, un DLC che introduce il ciclo giorno-notte, numerose attività e aggiunte alle politiche cittadine per attrarre turisti e 'animare la notte' con club, servizi e trasporti supplementari.

Il lancio di Cities Skylines Remastered è previsto per il 15 febbraio su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, contestualmente all'arrivo del gestionale cittadino nel catalogo di Xbox Game Pass.