Cities Skylines tra gli 8 giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile

In occasione dell'ultima puntata di Xbox Inside, Graeme "AceyBongos" Boyd ha annunciato che Cities Skylines sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utentia partire dall'1 aprile. Lo stesso giorno verranno aggiunti altre 7 giochi.

A partire dal primo aprile, dunque, gli utenti Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente 8 nuovi giochi: uno di questi sarà proprio Cities Skylines, l'ottimo city builder di Colossal Order e Paradox Interactive che ha saputo appassionare molti fan del genere di appartenenza, arrivando a vendere 5 milioni di copie su PC a distanza di tre anni dal lancio.

A partire dallo scorso 20 febbraio, inoltre, la versione Xbox One di Cities Skylines ha iniziato a supportare le mod, così da aumentare esponenzialmente le possibilità messe a disposizione del gioco. Gli abbonati a Xbox Game Pass avranno senz'altro una buona occasione per mettere mano al titolo, così da prendere familiarità con le sue meccaniche e con la sua interfaccia ripensata per funzionare anche con il pad.

Nell'attesa di conoscere gli altri 7 titoli che si aggiungeranno al servizio a partire dall'1 aprile, vi ricordiamo che il 20 marzo sarà il turno di Sea of Thieves, la prima, grande esclusiva Microsoft che si renderà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal lancio.