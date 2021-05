Cities Skylines x Red Dead Redemption 2: la Frontiera in un incredibile livello fan made

Da grande appassionato di gestionali cittadini, l'esperto creatore di contenuti conosciuto come Rowendi ha sfruttato i poliedrici strumenti di sviluppo di Cities Skylines per ricreare, con l'ausilio di diverse mod grafiche, la Frontiera di Red Dead Redemption 2.

I risultati ottenuti dal fan di RDR 2 sono a dir poco sensazionali. Il video che Rowendi ha condiviso su Reddit per mostrare in anteprima il suo lavoro, infatti, ha lasciato di stucco i frequentatori del noto forum.

Nell'ammirare la scena della Frontiera con una visuale a volo d'uccello che abbraccia un'ambientazione western ai limiti del fotorealismo, in molti hanno persino dubitato della veridicità del filmato proposto dal redditor. Solo un'analisi approfondita del video da parte dei giocatori più esperti del gestionale cittadino di Colossal Order, infatti, rivela che si tratta proprio di un livello realizzato con il motore grafico di Cities Skylines: un 'occhio allenato' può notare ad esempio gli artefatti tipici delle ombre, la conformazione del terreno e fattori ingame come il sistema dell'editor deputato a gestire il tracciato dei binari della ferrovia o l'inconfondibile animazione del treno.

L'autore di questo progetto, però, non ha condiviso ulteriori dettagli sugli asset grafici e sulle mod utilizzate per realizzare questa scena western, di conseguenza rimane un piccolo margine di dubbio sulla sua effettiva autenticità. Ad ogni modo, se amate questo genere di esperienze simulative, qui trovate il video di una metropoli iper realistica di Cities Skylines sviluppata da un appassionato in 16 mesi.