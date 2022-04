Cities VR, pronti a costruire città in Realtà Virtuale? Il video fissa l'uscita su Quest

I ragazzi di Fast Travel Games pubblicano un nuovo video gameplay di Cities VR per ricordare la data in cui l'atteso gestionale cittadino in Realtà Virtuale sarà disponibile su dispositivi Meta Quest.

Con questo progetto, gli sviluppatori svedesi riadattano in un contesto VR le dinamiche ludiche, i contenuti e la progressione delle attività svolte dai "sindaci virtuali" di Cities Skylines, l'apprezzato gestionale cittadino di Colossal Order e Paradox Interactive.

La trasposizione in Realtà Virtuale del titolo riproporrà tutte le meccaniche che hanno consentito al gioco originario di raccogliere idealmente l'eredità spirituale di SimCity, ma con delle importanti aggiunte rappresentate, ad esempio, dalla possibilità di muoversi liberamente nello scenario come fosse una sorta di modellino tridimensionale. Grazie al supporto con la coppia di controller Oculus Touch, è possibile interagire con i singoli elementi della metropoli e pianificare la costruzione di strade e quartieri "in prima persona", ossia senza passare necessariamente per l'interfaccia.

La commercializzazione di Cities VR è prevista per il 28 aprile esclusivamente su dispositivi Quest: il negozio digitale di Meta Quest consente di acquistare il titolo in preordine al prezzo promozionale di 26,99 euro, con uno sconto del 10% che si applicherà fino all'avvenuto lancio del gestionale cittadino.