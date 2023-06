Citizen Sleeper 2 Starward Vector, il trailer svela il sequel: torna l'ottimo sci-fi

A un anno di distanza dall'ottima accoglienza di critica e pubblico riservata a Citizen Sleeper (se non lo conoscete, trovate qui la nostra recensione di Citizen Sleeper), gli autori di Jump Over the Age annunciano ufficialmente Citizen Sleeper 2: Starward Vector.

Dal palco del PC Gaming Show, la software house ha infatti svelato di star lavorando a un nuovo GDR ambientato all'interno del sistema Helion. Ancora una volta, i giocatori vestiranno i panni di uno Sleeper, un androide di proprietà. In fuga all'interno di un corpo in avaria e senza alcun ricordo del proprio passato, è tempo di cercare un nuovo modo per sopravvivere tra le stelle.

Con una nuova ambientazione, Citizen Sleeper 2: Starward Vector richiederà ai giocatori di reclutare un equipaggio in grado di gestire una grande nave spaziale. Sullo sfondo, una spietata guerra tra due grandi corporazioni spaziali sta devastando la Starward Belt. Profughi, navi distrutte e conflitti attendono in questo atteso sequel, che torna ancora una volta a ispirarsi ai GDR cartacei per condurre i giocatori nelle aree più remote dello spazio profondo.

Dal PC Gaming Show arrivano ulteriori annunci legati a sequel, tra i quali possiamo segnalare il reveal di Frostpunk 2. Sul fronte sci-fi, segnaliamo invece il nuovo trailer del promettente Nivalis.