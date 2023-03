Citizen Sleeper: il GDR sci-fi sbarca su PS4 e PlayStation 5, ecco la data

Dopo essere approdato su PC, Xbox e Switch, lo strepitoso GDR sci-fi Citizen Sleeper sta per approdare su PS4 e PlayStation 5, come confermano i ragazzi di Jump Over The Age dalle pagine del PlayStation Blog.

La gemma indie di Fellow Traveller proietta i patiti del genere su Erlin's Eye, una stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti lasciati ai margini di una spietata società capitalista interstellare.

L'avventura ruolistica di Citizen Sleeper verte attorno alle gesta compiute dal 'dormiente', una consapevolezza umana digitalizzata in un corpo artificiale di proprietà di una società che, purtroppo, rivuole indietro il suo 'involucro'. Il nostro compito è perciò quello di convivere con i pittoreschi sconosciuti che abitano l'Eye e 'guadagnarci la pagnotta' stringendo amicizie e instaurando legami con le fazioni di questa metropoli orbitale alla deriva.

Il gameplay di Citizen Sleeper è strutturato in Cicli: ad ogni ciclo starà al giocatore scegliere cosa fare del tempo a disposizione del proprio dormiente, tra lavori saltuari nei cantieri a spedizioni nei mercati per cercare componenti rare.

Il lancio delle versioni PS4 e PlayStation 5 di Citizen Sleeper è previsto per venerdì 31 marzo.