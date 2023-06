In quali città è ambientato il primo Assassin's Creed?

L'originale Assassin's Creed è rimasto impresso nel cuore di milioni di giocatori, colpiti dalle avventure di Altair attraverso scenari evocativi e città ricche di storia. A tal proposito, vi ricordate dove è ambientato il primo capitolo dell'iconica serie Ubisoft?

Le vicende di Assassin's Creed si svolgono nella Terra Santa, precisamente nel 1191 durante la Terza Crociata. Nella sua lotta contro l'Ordine dei Templari, Altair viaggerà continuamente in tre città principali: Gerusalemme, Acri e Damasco, attentamente ricreate da Ubisoft per essere pienamente coerenti con il periodo storico alla base del gioco. Nel corso dell'avventura il protagonista si sposterà spesso tra le tre città nel tentativo di portare a termine la sua missione: individuare ed eliminare nove figure chiave dei Templari.

C'è inoltre una quarta area chiave all'interno di Assassin's Creed, che funge da punto di partenza e da quartier generale per Altair: la città fortificata di Masyaf dove risiede la Confraternita degli Assassini, di cui il nostro personaggio è uno dei membri di maggior spicco. Non mancano infine piccoli villaggi ed insediamenti alle porte di ciascuna città, con la possibilità di esplorarli in cerca di nuove risorse e collezionabili.

Il capostipite della serie ha influenzato in maniera concreta il prossimo gioco principale: ecco tre dettagli di Assassin's Creed Mirage che ricordano Assassin's Creed 1. Vi ricordate inoltre come finisce il primo Assassin's Creed?