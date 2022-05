Una città cyberpunk, un rabdomante e tanta voglia di stupire: Divination arriva su console

EastAsiaSoft celebra con un video il lancio della versione console di Divination, una visual novel interattiva sviluppata da Mojiken con protagonista il rabdomante più celebre di una fittizia metropoli cyberpunk.

L'ultima avventura sfornata dalle fucine creative di Mojiken vede gli utenti interpretare il Divinatore, un enigmatico indovino che interroga le stelle utilizzando delle antiche rune per comprendere il futuro e conoscere il destino che attende i suoi clienti.

Il compito del Divinatore sarà perciò quello di ascoltare le storie degli abitanti di questa distopica città del futuro e servirsi delle rune per conoscere il fato dei suoi clienti, ciascuno con un proprio carico di dubbi, incertezze, violenza e ossessioni in riflesso di una civiltà ormai prossima al collasso.

L'impianto ludico eretto dagli sviluppatori di Divination trae perciò spunto dalle storie dei clienti per collocare le tessere di un puzzle narrativo in costante mutamento: le risposte che daremo a ciascun PNG interrogando le rune si rifletteranno sul destino degli umani e dei robot che popolano questa dimensione futuristica in procinto di perire. Starà quindi ai giocatori capire fino a dove spingersi per soddisfare la sete di conoscenza dei clienti, proprio in funzione del peso che ogni risposta avrà nell'esito della storia.

Divination è già disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata alle immagini e al video di lancio della versione console e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di quest'opera indie.