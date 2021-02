In che città degli Stati Uniti è ambientato GTA San Andreas?

GTA San Andreas è a tutt’oggi considerato da moltissimi appassionati uno dei migliori capitoli dell'intera serie di Grand Theft Auto. Dai tempi della sua pubblicazione su PlayStation 2 sono passati ormai più di 16 anni, ma il carisma dei suoi personaggi e il fascino delle sue ambientazioni è ancora oggi indimenticabile.

Proprio i luoghi che fanno da sfondo alle vicende del protagonista e degli altri personaggi hanno da sempre affascinato gli appassionati, che ne apprezzano il valore di parodia della società americana: GTA San Andreas è infatti ambientato in una regione fittizia degli Stati Uniti, San Andreas appunto, all’interno della quale si trovano ben tre differenti città. Ciascuna di queste città possiede un nome inventato ma fa riferimento ad una metropoli americana realmente esistente, di cui riproduce parzialmente l’aspetto e parodizza la vita sociale, rappresentando vizi ed eccessi della società americana, in maniera molto simile a quanto fatto anche con gli altri capitoli della serie, anche se per epoche e città differenti, in attesa di capire se GTA 6 seguirà questa tradizione.

Le tre città che è possibile visitare ed esplorare in GTA San Andreas sono le seguenti:

Los Santos - rappresentazione e parodia della reale Los Angeles, Los Santos è protagonista anche della mappa di GTA 5.

- rappresentazione e parodia della reale Los Angeles, Los Santos è protagonista anche della mappa di GTA 5. San Fierro - questa città è la controparte virtuale della metropoli di San Francisco.

- questa città è la controparte virtuale della metropoli di San Francisco. Las Venturas - l’ultima delle tre città è la rappresentazione degli eccessi della città di Las Vegas, la capitale mondiale del divertimento e del lusso.

Oltre a queste tre città principali, la mappa completa di GTA San Andreas comprende anche numerosi luoghi di interesse, come villaggi più piccoli, zone di campagna, boschi e deserti, infrastrutture come autostrade e ponti, zone di montagna e perfino un’intera base militare.