City of Brass per PC gratis da oggi su Epic Games Store

Ultime ore per scaricare RiME gratis da Epic Games Store: dalle 18:00 di oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito da City of Brass, disponibile per il download gratis da oggi e fino al prossimo 6 giugno.

"Diventa un audace ladro in City of Brass, un gioco di avventura in prima persona creato dagli esperti sviluppatori di BioShock. Armato di scimitarra e di una versatile frusta, dovrai farti strada con fendenti e sferzate, tra esche e trappole, verso il cuore di una sfarzosa metropoli da mille e una notte, oppure troverai la morte certa allo scadere del tempo."

Ricordiamo che recentemente Epic Games Store ha cambiato la propria politica di distribuzione dei giochi gratis, passando da due giochi gratis al mese a quattro, per un totale di uno ogni settimana anzichè ogni 15 giorni come accaduto da dicembre ad oggi. Una volta aggiunti alla libreria, i giochi saranno vostri per sempre, come se fossero stati effettivamente acquistati, e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Scarica gratis City of Brass da Epic Games Store