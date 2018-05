City of Brass per PC ad estrazione nel Q&A di oggi per gli abbonati al canale Twitch!

Lo scorso inverno abbiamo attivato la possibilità di abbonarsi al canale di Everyeye (gratis per gli utenti Twitch Prime) e sin da subito ci avete mostrato un sostegno meraviglioso. Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo proposto dirette esclusive e giveaway per gli abbonati, tradizione che riprenderemonel Q&A di oggi, venerdì 25 maggio.

In coda all’ultimo appuntamento settimanale con i Q&A di Everyeye.it, torneremo quindi a estrarre un abbonato cui regalare una chiave per City of Brass per PC, roguelike sviluppato dal team responsabile del primo BioShock, che il nostro Andrea Fontanesi ha descritto con queste parole: "City of Brass è un’esperienza videoludica dalle idee molto chiare. Forte di un core gameplay piuttosto solido, l’action roguelike nato da alcuni dei padri di BioShock si dimostra gioco tosto e ben poco transigente, una sfida che saprà accontentare quei giocatori abituati a non fermarsi di fronte al fallimento, che sia il primo, il decimo o il ventesimo."

A estrazione doneremo una chiave di City of Brass ad un fortunato spettatore del nostro Q&A, vi ricordiamo che per avere una possibilità di essere scelti dovrete rientrare nella lista degli abbonati al canale entro del 16:45 del 25 febbraio. Buona fortuna!