City Skylines 2, Colossal Order preoccupata: 'La community è sempre più tossica'

Cities Skylines II è stato pubblicato su PC nell'ottobre del 2023, ma da tempo Colossal Order sta lavorando a molti altri contenuti: ancora non sappiamo ad esempio quando arriverà l'editor di mappe per Cities Skylines 2 così come le versioni console. Ma intanto gli sviluppatori sono preoccupati dalle reazioni della community.

Stando a quanto rivelato da Mariina Hallikainen, CEO di Colossal Order, la community di Cities Skylines II sta diventando sempre più tossica un poco alla volta, mostrando aggressività non solo verso gli sviluppatori ma anche contro gli altri fan dell'apprezzato city builder. "Abbiamo notato una tendenza sempre più crescente alla tossicità nella nostra community, qualcosa che non abbiamo mai visto a questi livelli finora. Non è rivolta solo ai nostri sviluppatori ma anche agli altri fan, con la conseguenza che più persone esitano ad interagire con la community. Sul lungo termine ciò potrebbe davvero danneggiare non solo il mood e la felicità dei membri della community, ma anche scoraggiare la creatività e la creazione di mod, qualcosa che ci dispiacerebbe davvero se accadesse", spiega Hallikainen.

La CEO prosegue dichiarando che "abbiamo sempre puntato ad avere i nostri sviluppatori su più piattaforme social così da interagire direttamente con i giocatori, ma la nostra responsabilità più grande sarà sempre proteggere il team e assicurarci che lavorino in un ambiente sicuro così che rimangano motivati e produttivi. Speriamo dunque di poter lavorare tutti assieme per consentire ai nostri autori di restare sui social ed essere costantemente attivi".

Hallikainen ha quindi pubblicato un elenco di suggerimenti rivolti alla community in modo così da eliminare la tossicità accumulata nell'ultimo periodo: oltre ad invitare i giocatori ad esprimere le proprie idee su come migliorare la situazione, la CEO suggerisce l'introduzione di nuovi sistemi di moderazione e di essere sempre gentili gli uni con gli altri, lasciando spazio solo a feedback costruttivi. La CEO conclude confermando che la massima priorità di Colossal Order è pubblicare il supporto ufficiale alle mod per Cities Skylines II, e che una closed beta per l'editor di mappe potrebbe essere disponibile "entro qualche settimana".

In attesa di novità, la nostra recensione di Cities Skylines 2 vi rivela tutte le qualità e le caratteristiche peculiari dell'ultima fatica targata Colossal Order e pubblicata da Paradox Interactive.