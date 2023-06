CityDriver: il nuovo simulatore di guida ricrea Monaco di Baviera su Unreal Engine 5

ViewApp e Aerosoft ci portano a Monaco di Baviera per metterci alla guida delle auto di CityDriver, un simulatore che consente agli appassionati del genere di percorrere liberamente le strade della capitale bavarese al volante di veicoli appartenenti a varie classi.

L'esperienza di guida estremamente realistica promessaci da Aerosoft prende spunto dal lavoro svolto dagli sviluppatori di ViewApp per ricostruire una versione 1:1 di gran parte del centro di Monaco di Baviera, come pure delle autostrade urbane che conducono verso il cuore pulsante della metropoli tedesca.

I giocatori possono quindi percorrere le strade di Monaco di Baviera e seguire le vere regole del traffico, ritrovandosi così in situazioni che prevedono la presenza di altri veicoli e dei pedoni, con tanto di visuale in soggettiva e di telecamera esterna. Sfruttando i poliedrici strumenti di sviluppo integrati in Unreal Engine 5, il team di ViewApp ha ricreato nei minimi dettagli i punti di riferimento, gli edifici storici, le statue, i segnali stradali e tantissimi altri elementi di arredo urbano.

Il titolo propone inoltre numerose missioni e una ricca sezione di tutorial che consente ai giocatori di acquisire tutte le nozioni sul modello di guida e sul comportamento da tenere per le strade di Monaco di Baviera.

CityDriver è disponibile da oggi, lunedì 5 giugno, in esclusiva su PC: qualora foste interessati, qui trovate la pagina Steam di CityDriver con tutte le informazioni su prezzo, contenuti e gameplay del nuovo simulatore automobilistico targato Aerosoft.