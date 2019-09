Civilization 6 accoglie Red Death, nuova modalità Battle Royale gratuita

Da oggi anche Civilization 6 dispone di una modalità Battle Royale: si intitola Red Death e può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori del gioco su PC. La nuova modalità è stata presentata con un trailer di annuncio pubblicato da Firaxis: lo trovate in cima alla notizia.

La modalità Red Death è ambientata in una landa post-apocalittica piena di città in rovina, acque corrosive e un anello radioattivo che si restringe lentamente nel corso della partite. Gli sviluppatori promettono intensi match multiplayer basati sulla formula Battle Royale, dove a vincere è l'ultimo giocatore a rimanere in vita sul campo di battaglia.

Le partite potranno ospitare da 2 a 12 giocatori, ciascuno dei quali potrà scegliere tra una vasta gamma di fazioni. Ogni fazione offrirà benefici diversi, e consentirà di controllare diverse unità composte da pirati, mutanti, scienziati, atleti e così via.

Rispetto alla modalità classica, in Red Death non c'è nessuna civiltà da guidare e non è prevista la costruzione di strutture. Ogni partecipante ha il compito di proteggere una singola unità civile sulla mappa. Se una di questa viene uccisa o catturata, allora sarà fuori dai giochi gioco. Se invece resterà l'ultima unità in vita, verrà portata nello spazio per iniziare una nuova vita tra le stelle.

Ricordiamo che la nuova modalità Red Death è disponibile a partire da oggi per tutti i possessori di Civilization 6, in forma completamente gratuita come parte dell'aggiornamento di settembre. Per saperne di più sulle novità introdotte con il nuovo update, potete leggere il relativo changelog ufficiale.