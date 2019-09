Civilization 6 annunciato per PlayStation 4 allo State of Play

Il PlayStation State of Play di ieri sera, attesissimo appuntamento live stream di Sony, non ha svelato solamente la data d'uscita di The Last of Us Part 2 e l'arrivo della demo di MediEvil, ma ha portato anche alcuni interessanti annunci, che forse non hanno avuto l'eco che meritavano.

Uno di essi è senza dubbio l'arrivo di Civilization 6 su PlayStation 4, un annuncio un po' a sorpresa, ma senza dubbio gradito agli amanti della storica serie. Il gioco sarà disponibile a partire dal 4 Novembre 2019 e sarà completa non solo di tutti i contenuti speciali arrivati dopo il lancio, ma anche delle espansioni Rise and Fall e Gathering Storm. Insomma, un'edizione davvero completa ed una buona occasione per riprendere il gioco o per cominciare la saga da zero per i gamer interessati che ancora non hanno mai provato un gioco della serie.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che vi mostriamo come di consueto in cima alla news. Che ne pensate dell'annuncio? Siete interessati a giocarlo anche su PS4?

Il titolo peraltro, prima della notizia dell'approdo sull'ammiraglia di Sony, era recentemente tornato sotto la luce dei riflettori dopo l'arrivo di Civilization 6 su Nintendo Switch. Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra recensione di Civilization 6.