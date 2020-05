Civilization 6: come costruire e usare le Armi Nucleari

Con l'arrivo di Civilization 6 gratis su Epic Games Store, molti giocatori PC stanno cogliendo l'occasione per riscoprire il capolavoro di strategia a turni firmato Sid Meier. In questa guida vi spiegheremo come costruire e usare le armi nucleari nel gioco, parlandovi dei loro devastanti effetti.

Le armi nucleari sono estremamente potenti, in grado di distruggere quasi tutto e inquinare il mare e la terra. Per questo motivo dovrebbero essere utilizzate solo come risorsa estrema in Civilization 6, o se siete assolutamente sicuri di essere gli unici a possederle, perché una volta avviato un conflitto nucleare, il mondo intero può diventare un posto poco piacevole.

Come costruire e usare le Armi Nucleari in Civilization 6

Ci sono 2 categorie di armi atomiche: Dispositivi nucleari e Dispositivi termonucleari. I Dispositivi nucleari possono essere creati in qualsiasi città, a patto che la tecnologia richiesta sia stata scoperta, che sia disponibile dell'Uranio e che sia stato completato uno dei due progetti Operazione Ivy o Manhattan Project.

Non c'è limite al numero di Dispositivi che un giocatore può costruire, ma si tratta di oggetti costosi da produrre, e anche i costi di manutenzione sono molto alti. Una volta creato, un Dispositivo nucleare viene aggiunto all'inventario del giocatore e può essere utilizzato da tutte le unità o miglioramenti in grado di lanciarlo sulla mappa, tra cui Bombardieri, Sottomarini nucleari.

Se per esempio avete posizionato un Sottomarino nucleare vicino alla costa di una nazione nemica, potete lanciarle contro tanti Missili nucleari (1 per turno) quanti Dispositivi nucleari avete nell'inventario.

Effetti e danni provocati dalle Armi Nucleari in Civilization 6

Quando un'arma atomica esplode, nelle caselle all'interno del raggio dell'esplosione accadono molte

cose. I cittadini "al lavoro" nelle caselle coinvolte sono eliminati, le unità presenti distrutte e tutti i miglioramenti devastati (come se fossero stati saccheggiati). Anche i distretti e gli edifici nelle caselle colpite risultano come fossero saccheggiati e devono essere riparati prima di essere usati ancora. Infine, le caselle coinvolte sono tutte contaminate dal fallout radioattivo.

Dispositivi Nucleari in Civilization 6

La Bomba atomica è la prima arma nucleare disponibile nel gioco. È un'unità molto potente e in grado di alterare gli equilibri mondiali molto rapidamente. Il raggio dell'esplosione di un Dispositivo nucleare è 1 casella in ogni direzione oltre alla casella colpita. Tutte le unità coinvolte saranno danneggiate o distrutte, le Meraviglie, i miglioramenti e i distretti saranno saccheggiati e, se colpite, le città perderanno popolazione.

Un Dispositivo nucleare, come l'attacco di un'unità a distanza, non può mai distruggere una città. Non importa quante volte una città viene colpita da ordigni nucleari: non sarà mai distrutta completamente. Come abbiamo detto, i Dispositivi nucleari possono essere lanciati in molti modi diversi.

Dispositivi Termonucleari in Civilization 6

Il Dispositivo termonucleare, la seconda arma nucleare disponibile nel gioco, è ancora più potente del predecessore. Il raggio dell'esplosione di un Dispositivo termonucleare è 2 caselle in ogni direzione oltre alla casella colpita. Tutte le unità coinvolte saranno danneggiate o distrutte, le Meraviglie, i miglioramenti e i distretti saranno saccheggiati e, se colpite, le città perderanno popolazione.

Un Dispositivo termonucleare, come l'attacco di un'unità a distanza, non può mai distruggere una

città. Non importa quante volte una città viene colpita da ordigni nucleari: non sarà mai distrutta

completamente. Come detto in precedenza, anche i Dispositivi termonucleari possono essere lanciati in molti modi diversi.

Contaminazione causata dalle Armi Nucleari in Civilization 6

Dopo un attacco nucleare, il fallout radioattivo contamina ogni casella colpita dall'esplosione. Tutte le unità che finiscono il turno in una casella contaminata subiscono 50 danni per turno. La Produzione non può essere applicata a nulla di ciò che è contenuto nelle caselle contaminate: per esempio, è impossibile riparare edifici e distretti. Una casella contaminata non può essere sfruttata finché il timer della contaminazione non si esaurisce o la casella viene "ripulita".

La contaminazione nucleare può essere "ripulita" dalle caselle da un'unità Costruttore. Le unità

Costruttore che concludono il loro turno all'interno delle caselle contaminate subiranno meno danni

se sono in grado di ripulirle. Tutte le caselle non coinvolte direttamente nell'esplosione nucleare

continueranno a funzionare normalmente e a contribuire alle entrate della città.