Civilization 6 gratis con PlayStation Plus? Si diffonde il rumor, ma è improbabile

Quando mancano pochissimi giorni all'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di aprile, ha cominciato a diffondersi in rete una voce secondo la quale Civilization 6 sarebbe stato scelto per far parte della selezione di aprile.

Le speculazioni sono iniziate quando in rete ha trovato diffusione uno screenshot della pagina dello store giapponese di Civilization 6, che mostra il gioco come gratis per gli abbonati a PlayStation Plus. Nel frattempo, il titolo è diventato indisponibile sugli store di alcune regioni del mondo, un indizio che ha ulteriormente rinvigorito la teoria secondo la quale lo strategico di Sid Meyer sarebbe destinato ad essere incluso nella Instant Game Collection di PlayStation Plus ad aprile.

La verità, tuttavia, è un'altra: in questi giorni Civilization 6 è protagonista di un weekend di gioco gratuito su PC, Xbox One e PS4, dove è richiesto obbligatoriamente il Plus, oltre che ti un taglio di prezzo su tutte le piattaforme (sul PlayStation Store italiano può essere acquistato a 12,49 euro anziché 49,99 euro). Il periodo promozionale termina domani 29 marzo, come confermato dal sito ufficiale del gioco.

Alla luce di ciò, dopo un weekend gratis e un lauto sconto, riteniamo altamente improbabile l'ipotesi che il gioco possa essere inserito nella selezione di aprile di PlayStation Plus. L'assenza dallo store in alcuni paesi, invece, potrebbe essere dovuta ad un semplice problema tecnico. Ad oggi, c'è un'unica certezza: Oddworls Soulstorm per PS5 sarà uno dei giochi PlayStation Plus gratis di aprile. Gli altri li scopriremo mercoledì 31 marzo.