Civilization 6: la versione per Nintendo Switch sembra essere colpita da un grave bug

A quanto pare 2K Games starebbe indagando su una serie di report comparsi su Reddit che denunciano un grave bug che causerebbe il crash di Civilization 6 per Nintendo Switch proprio mentre la partita volge alla vittoria.

Secondo gli utenti il bug colpisce con qualsiasi tipo di vittoria e il crash si verifica proprio nel momento in cui inizia il turno vincente. 2K Games ha risposto ad un fan dichiarando di aver avvisato gli sviluppatori, che al momento stanno lavorando ad una soluzione. Il publisher ha poi suggerito una soluzione momentanea e alternativa: "Una soluzione nota scoperta è dichiarare guerra alla Civiltà rivale prima che finisca il proprio turno. Questo sembra alleviare il problema nella maggior parte dei casi. Per sapere quale Civiltà causa il crash bisogna prestare attenzione al turno in cui avviene il crash. Una volta scoperto bisognerà caricare un salvataggio e dichiarare guerra a quella civiltà. Spero che questa soluzione possa esservi di aiuto".

Avete incontrato questo tipo di problema? Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sid Meier's Civilization 6 ha fatto il suo esordio anche su PlayStation 4 e Xbox One. Potete trovare la recensione della versione per console di Civilization 6 sulle pagine di Everyeye.