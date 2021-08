Civilization 7 è in fase di sviluppo? Così sembra da un nuovo annuncio di lavoro

Civilization 7 potrebbe essere in fase di sviluppo, almeno stando ad un recente annuncio di lavoro pubblicato da Firaxis Games, lo studio di proprietà di Take-Two Interactive che da anni si occupa di portare avanti i franchise Civilization e X-COM.

Lo studio sta cercando un Narrative Lead per "lo sviluppo di un nuovo strategico AAA", tra i requisiti troviamo "passione e conoscenza per la storia ed i popoli del mondo" e proprio questa richiesta farebbe pensare ad un possibile nuovo Civilization. Certo è sempre possibile che Firaxis stia sviluppando una nuova IP anche se questa ipotesi sembra remota, in quanto lo studio di fatto possiede uno dei franchise strategici più celebri, famosi e venduti in assoluto.

Con Civilization VI uscito nel 2016, i tempi potrebbero essere maturi per presentare un sequel, con Sid Meier's Civilization 7 che potrebbe arrivare nel 2022 o 2023. Solo ipotesi però, dal momento che ad oggi Firaxis, Take-Two e 2K Games non hanno confermato l'esistenza di un nuovo Civilization: in questi anni lo studio ha continuato a supportare Civilization 6, titolo accolto positivamente da pubblico e critica, come detto però ora potrebbe essere arrivato il momento giusto per guardare oltre e pensare ad un nuovo capitolo della serie.