Civilization 7: Firaxis assume talenti per sviluppare il 'miglior strategico della Terra'

Il lungo silenzio mediatico di Firaxis dopo la conferma ufficiale di Sid Meier's Civilization 7 viene rotto dalla storica software house di Baltimora una nuova tornata di assunzioni e delle dichiarazioni che ben testimoniano le ambizioni coltivate dalla sussidiaria di Take Two.

Le alte sfere di Firaxis si dicono infatti alla ricerca di talenti del settore interessati a ricoprire alcuni ruoli chiave nell'organigramma della compagnia. Nelle schede che descrivono le mansioni da far svolgere a coloro interessati a ricoprire i ruoli di Senior Manager ed esperto di Product Marketing, Firaxis chiede ai candidati di "possedere una profonda conoscenza del portafoglio di videogiochi della compagnia, in particolare della serie di Civilization".

Pur senza citare apertamente Civ7, gli sviluppatori statunitensi non lasciano adito a dubbi nel precisare come "i futuri membri di Firaxis dovranno aiutarci a pianificare il futuro di uno dei franchise più amati della storia dei videogiochi e contribuire al successo di Civilization, il cui regno è destinato a durare ancora a lungo con il miglior gioco di strategia sulla Terra".

Ai candidati che intendono ricoprire il ruolo di addetti al Product Marketing, inoltre, Firaxis precisa che il loro lavoro non si limiterà alla promozione di lancio ma "coprirà un arco temporale di tre/cinque anni", un dettaglio non trascurabile che sembrerebbe preludere a un supporto a lungo termine per Civilization 7 e, con esso, la pubblicazione di diversi contenuti aggiuntivi, update ed espansioni. Nell'attesa di ulteriori informazioni da parte di Firaxis, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Sid Meier's Civilization 6.