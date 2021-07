Civilization VI Anthology arriva su PS4, Xbox One e Switch: il trailer di lancio

Dopo essere sbarcato lo scorso mese su PC, Civilization VI Anthology si prepara a fare il suo debutto su console PS4, Xbox One e Switch. Si tratta dell'edizione definitiva dello strategico di Firaxis, comprensiva di ogni contenuto addizionale pubblicato dal team di sviluppo.

"Il punto di ingresso definitivo per i giocatori che non conoscono una delle più grandi serie di giochi di strategia di tutti i tempi. Esplora nuove terre, ricerca la tecnologia, conquista i tuoi nemici e affronta i leader storici mentre guidi la tua civiltà dalle rocce ai razzi. The Civilization VI Anthology include il gioco base, le espansioni, tutti i DLC disponibili su console e il New Frontier Pass".

Tra i contenuti addizionali a cui potrete accedere acquistando Side Maier's Civilization VI troviamo le espansioni Rise and Fal e Gathering Storm, il New Frontier Pass, e tutti i DLC di Civilization VI usciti fino a questo momento: Poland Civilization & Scenario Pack, Vikings Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack, Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Nubia Civilization & Scenario Pack, Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack



Sulle nostre pagine potete consultare una guida dedicata a Civilization VI con cui potrete muovere i primi passi nella coinvolgente ricostruzione storica ad opera di Firaxis Games.