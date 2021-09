Civilization festeggia 30 anni del franchise con tanti contenuti inediti, parla Sid Meier

Il celebre franchise di Sid Meier's Civilization compie 30 anni è per l'occasione Firaxis e 2K Games hanno pubblicato un lungo comunicato firmato dallo stesso Sid Meier che promette "sfide, divertenti sorprese e offerte incredibili".

Per festeggiare degnamente il franchise che ha più di tutti rivoluzionato il panorama degli strategici a turni, il publisher 2K Games e gli sviluppatori di Firaxis hanno promesso una serie di contenuti inediti che accompagneranno i giocatori nei prossimi mesi. Senza specificare oltre, le celebrazioni sono state aperte dallo stesso Sid Meier che con un lungo post ha voluto ringraziare la community, andando a sottolineare i punti di forza dell'intera serie: "Secondo me, tutto dipende da quello che ritengo essere un tratto profondamente umano: il desiderio di creare un cammino per l'umanità verso un futuro migliore, di dargli forma e di proteggerlo. La possibilità di concepire una grande visione e di avere i mezzi per trasformarla in realtà. Tutti i giochi soddisfano una qualche forma di desiderio di potere, permettendo di fare qualcosa che è impossibile nella vita reale. Alcuni sono fantastici e offrono poteri magici con cui sconfiggere i draghi. Altri simulano la vita reale, ma senza il rischio di restare feriti: in un gioco di corsa, cosa ci impedisce di prendere una curva a velocità folle?".

In attesa di conoscere tutte le novità che arriveranno nei prossimi mesi, le voci su un possibile Civilization 7 si moltiplicano anche grazie ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Firaxis Games.