Civilization VI: annunciata la nuova espansione Rise and Fall in arrivo a febbraio 2018

annunciano oggi, espansione didisponibile per PC a partire dal prossimo 8 febbraio. Questo atteso pacchetto DLC porterà in dote uove scelte, strategie e sfide inedite per i fan della serie.

La nuova espansione introduce nuove epoche, nuove modalità di espandere e governare, nove nuovi leader, otto nuove civiltà e molto altro ancora. "Sid Meier’s Civilization è il più longevo franchise di 2K e siamo emozionati nell’annunciare questa nuova dinamica espansione" dice Matt Gorman, vice presidente Marketing 2K. L’espansione Rise and Fall arriva alla fine di un anno di contenuti aggiuntivi per Civilization VI, giusto in tempo per permettere ai veterani e ai neofiti del titolo di fare ancora un altro turno verso la costruzione del loro impero.

Rise and Fall include:

La tua civiltà attraverserà momenti storici importanti, alcuni positivi (Golden Ages) ed altri decisamente negativi (Dark Ages), ognuno dei quali però ti permetterà di affrontare sfide che, qualora superate, riserveranno importanti bonus.

Le città manifestano differenti livelli di fedeltà alla tua leadership. Se risulta troppo bassa vi saranno delle rivolte, col rischio di perdere la città a discapito di altre civiltà. Se la fedeltà rimarrà alta, questo potrebbe influenzare positivamente anche le città limitrofe, permettendoti di espandere i tuoi territori.

Recluta, nomina e fai crescere personaggi con bonus di personalizzazione unici.

Un sistema di ottimizzazione permetterà ai giocatori di formarne nuovi e migliori alleanze.

Quando una civiltà diventa troppo potente, le altre possono unirsi per fronteggiarla, guadagnando ricompensi o ottenendo penalizzazioni.

Riguarda i momenti salienti della tua civiltà grazie alla nuova Timeline.

Nove nuovi leader e otto nuove civiltà.

Il sistema governativo è stato migliorato, aggiungendo nuove politiche.

Sviluppato da Firaxis Games, Rise and Fall sarà disponibile a partire dall'8 Febbraio 2018 su PC.