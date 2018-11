Civilization VI: annunciata Gathering Storm, la seconda espansione

2K e Firaxis Games annunciano oggi che Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm sarà disponibile per PC dal 14 febbraio 2019.

La seconda espansione di Civilization VI introduce un mondo vivace dove la geologia e la climatologia presentano sfide uniche. Traccia la strada verso la vittoria sviluppando nuove tecnologie avanzate, realizzando progetti e negoziando con la comunità globale nel Congresso Mondiale sulle questioni più critiche. Le scelte che farai nel gioco influenzeranno l’ecosistema del pianeta e avranno un impatto sul futuro del mondo intero. I disastri naturali come inondazioni, tempeste ed eruzioni vulcaniche potranno saccheggiare o distruggere i tuoi miglioramenti e distretti… ma potrebbero anche ravvivare ed arricchire i terreni su cui passano.

Eventi ambientali

Vulcani, tempeste (suddivise in tormente, tempeste di sabbia, tornado e uragani), cambiamenti climatici, inondazioni e siccità.

Energia e risorse consumabili

In Gathering Storm le risorse strategiche hanno un ruolo aggiuntivo. Ora queste risorse possono essere consumate dalle centrali per generare elettricità nelle città. All'inizio i tuoi edifici più avanzati saranno alimentati da risorse fossili come carbone e petrolio, ma la scoperta delle tecnologie più moderne potrà sbloccare fonti rinnovabili di energia. Le tue scelte sull'uso delle risorse influenzeranno direttamente la temperatura mondiale e potranno causare lo scioglimento dei ghiacci polari e l'innalzamento del livello del mare.

Progetti ingegneristici

Plasma il mondo intorno al tuo impero per contrastare condizioni sfavorevoli del terreno realizzando miglioramenti come canali, dighe, trafori e ferrovie. Quando crei una nuova città considera che le caselle di bassopiano costiero sono a rischio di inondazione, ma tieni anche presente che nella parte finale della partita potrai proteggerle con tecnologie come le Barriere anti-inondazione.

Congresso mondiale

Fai sentire la tua voce tra gli altri leader del mondo. Accumula Supporto diplomatico attraverso le alleanze, l'influenza sulle città-stato, la partecipazione ai Giochi mondiali e altro. Usa il Supporto diplomatico per ottenere promesse dagli altri leader, votare sulle Risoluzioni, convocare una Sessione Speciale durante un'emergenza e per aumentare il peso dei tuoi voti lungo il cammino che porta alla nuova Vittoria diplomatica.

Tecnologie e progressi civici del XXI secolo

Una nuova epoca è stata aggiunta all'Albero delle tecnologie e a quello dei Progressi Civici. Combatti i nuovi eventi ambientali con idee futuribili come il riposizionamento della popolazione nel mare attraverso i Seastead o lo sviluppo di tecnologie per la cattura delle emissioni di carbonio.

Nuovi leader e civiltà

Sono stati introdotti nove leader e otto civiltà. Ognuna di esse offre diversi bonus e stili di gioco, oltre a un totale di nove unità esclusive, quattro edifici, tre miglioramenti, due distretti e un governatore.

Nuovi scenari

La Peste Nera : A metà del XIV secolo la Peste Nera si abbatté su Europa e Asia occidentale, uccidendo la percentuale di popolazione più alta di qualsiasi altro evento nella storia mondiale. La pandemia fece milioni di vittime, distruggendo intere economie, stroncando linee dinastiche e segnando per sempre la storia del mondo occidentale. Il tuo compito è di guidare la tua nazione attraverso la calamità: mantieni i tuoi sudditi vivi, la tua economia forte e la tua fede salda mentre il mondo precipita nel terrore e nella disperazione.

: A metà del XIV secolo la Peste Nera si abbatté su Europa e Asia occidentale, uccidendo la percentuale di popolazione più alta di qualsiasi altro evento nella storia mondiale. La pandemia fece milioni di vittime, distruggendo intere economie, stroncando linee dinastiche e segnando per sempre la storia del mondo occidentale. Il tuo compito è di guidare la tua nazione attraverso la calamità: mantieni i tuoi sudditi vivi, la tua economia forte e la tua fede salda mentre il mondo precipita nel terrore e nella disperazione. Macchina da Guerra: All'inizio della Prima guerra mondiale l'esercito imperiale tedesco aveva un piano ambizioso: invadere il Belgio neutrale e da lì piombare nel cuore della Francia prima che questa potesse organizzare le sue difese. Se il piano avesse avuto successo, le forze tedesche avrebbero catturato Parigi nel giro di un mese, stroncando definitivamente la resistenza francese. Di contro, lo stato maggiore francese aveva preparato il cosiddetto Piano XVII, tutto basato sull'offensiva e progettato per fermare sul nascere l'avanzata tedesca. Non appena la guerra fu dichiarata, i due eserciti si misero in marcia, dando origine a una delle campagne militari più incredibili e scioccanti della storia mondiale. In questo scenario, i giocatori vestono i panni delle due grandi potenze in questo fatale momento storico. L'obiettivo della Germania è catturare Parigi. La Francia deve impedire la sua cattura. Il tempo scorre veloce e il nemico è in movimento. In marcia!

Nuovi contenuti

Al gioco sono state aggiunte sette Grandi Meraviglie, sette Meraviglie naturali, 18 unità, 15 miglioramenti, 9 edifici, 5 distretti, 2 gruppi di città, 9 tecnologie e 10 Progressi civici.

Dinamiche di gioco migliorate

Il sistema di spionaggio è stato arricchito di nuove opzioni, le vittorie culturale e scientifica sono state aggiornate, sono stati aggiunti molti Momenti storici e tutti gli altri sistemi sono stati rivisti e migliorati.