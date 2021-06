Civilization VI Anthology disponibile da oggi su PC: includerà tutti i DLC

2K Games ha annunciato che da oggi 10 giugno su PC è disponibile Civilization VI Anthology, la raccolta definitiva dell'ultimo capitolo della storica serie strategica a turni ideata da Sid Meier. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare il titolo sviluppato da Firaxis senza tralasciare alcun contenuto.

La versione Anthology avrà i seguenti contenuti:

Il gioco base Sid Meier's Civilization VI

L'espansione Rise and Fall

L'espansione Gathering Storm

Il New Frontier Pass

Tutti i DLC di Civilization VI usciti fino a questo momento: Poland Civilization & Scenario Pack, Vikings Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack, Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Nubia Civilization & Scenario Pack, Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack

Con una mole di contenuti così ampia Civilization VI Anthology promette di intrattenere gli amanti degli strategici per tantissimo tempo, scoprendo un poco alla volta tutti i segreti e le curiosità relative alle numerose civiltà presenti all'interno del gioco, nel frattempo che si costruisce il proprio brillante impero. Se volete scoprire alcuni dettagli in più eccovi la nostra recensione di Civilization VI su PS4 e Xbox One: al momento non è chiaro se l'Anthology arriverà anche su console, ma la possibilità non è da escludere a priori. Avete visto inoltre la mod PC che fonde Civilization VI con Star Wars?