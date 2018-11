Civilization VI: Firaxis risponde ai negazionisti del riscaldamento globale

La nuova espansione di Civilization VI, Gathering Storm, è stata annunciata solo da poche ore ma i detrattori della teoria scientifica del surriscaldamento climatico causato dalle attività umane non hanno perso tempo e si sono lanciati in una campagna in rete contro Firaxis Games.

L'accusa mossa agli sviluppatori statunitensi di utilizzare l'espansione Gathering Storm come pretesto "per fare politica" nell'eterna controversia sul cambiamento climatico provocato dall'uomo spinge così i vertici della software house di Baltimora a intervenire sulle pagine di Eurogamer.net per offrire il punto di vista della compagnia.

"No, non penso che si tratti di fare una dichiarazione politica", chiarisce il produttore principale Dennis Shirk aggiungendo che "ci piace solo che il nostro gameplay rifletta la scienza attuale".

"Abbiamo compiuto le nostre ricerce di base nel tentativo di capire quali fossero i cambiamenti avvenuti nella temperatura globale negli ultimi 150 anni e quali fattori li avessero influenzati", rimarca lo sviluppatore capo Ed Beach che, a tal proposito, afferma che "sentiamo di non dover fare una dichiarazione politica (con l'annuncio dell'espansione Gathering Storm, ndr), ma possiamo attingere dalla saggezza comune della stragrande maggioranza della comunità scientifica e incorporarla nel gioco, e tutto ciò diventa qualcosa di veramente interessante per i giocatori che riescono ad esserne coinvolti".

Il tema dei cambiamenti climatici, d'altronde, ricorre spesso nella narrazione estesa di Civilization e dei suoi spin-off Alpha Centauri e Beyond Earth con la teoria del Grande Errore che preconizza la conclusione dell'attuale era umana a causa di un non meglio specificato cataclisma, sia esso naturale o provocato dall'uomo.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che l'espansione Gathering Storm di Sid Meier's Civilization VI è prevista al lancio su PC il prossimo 14 febbraio al prezzo di 39,99€.