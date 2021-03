Civilization VI incontra Star Wars grazie a una spettacolare mod

La Forza scorre potente in Civilization VI grazie al lavoro di due appassionati di Star Wars e del titolo Firaxis Games. Gli utenti Anargo19 e Newstang hanno infatti realizzato una mod che introduce all'interno del gioco la Repubblica Galattica come civiltà giocabile, guidata nientemeno che dal Cancelliere Palpatine.

La Repubblica possiede un'abilità specifica chiamata "Costituzione Galattica", che consente di avere vantaggi aggiuntivi in termini di diplomazia, mentre le unità in campo sono rappresentate, con tanto di modellini 3D, da dei Clonetrooper che nel gioco si comportano come le unità dei Samurai giapponesi e non ricevono penalità al loro danno potenziale se subiscono danni a loro volta. Per quanto riguarda il leader Palpatine, la sua abilità chiave è "Ordine 66", che potenzia la forza di tutte le unità. Tra le altre caratteristiche, un bonus accerchiamento del 50% dopo una dichiarazione di guerra. Non è stato realizzato un modello 3D animato per Palpatine, il cui artwork è stato ripreso direttamente dalla serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Una mod che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati di Guerre Stellari, disponibile nello Steam Workshop. Per poter utilizzare Palpatine e le sue truppe è necessario aver installato il DLC Gathering Storm (per approfondire ecco la recensione di Civilization VI: Gathering Storm). E poi via a creare un nuovo Impero anche in Civilization VI. Per quanto riguarda i contenuti ufficiali, ricordiamo che l'ultimo DLC del Frontier Pass di Civilization VI aggiunge Kublai Khan e il Vietnam tra le civilità giocabili.