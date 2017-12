Civilization VI è ora disponibile anche per i dispositivi iPad

ha annunciato cheè disponibile anche per i dispositivia partire da oggi. Questa nuova versione del gioco si presenta con tutte le caratteristiche dell'edizione originale uscita su PC il 21 ottobre 2016.

La versione iPad di Sid Meier's Civilization VI potrà essere provata gratuitamente grazie a un trial free-to-play di 60 turni, terminati i quali sarà necessario acquistare il titolo completo per continuare a giocare. Approfittando dello sconto di lancio (disponibile fino al 4 gennaio 2018), il gioco potrà essere acquistato a 29,99 euro anziché 59,99 euro, risparmiando 30 euro sul prezzo di listino.

Per saperne di più e per accedere alla versione di prova, potete visitare la pagina di Civilization VI pubblicata sullo Store Apple. Vi lasciamo con il nuovo trailer di lancio proposto in cima alla notizia.