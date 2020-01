CJ di GTA San Andreas e Shaggy in Dragon Ball Z Kakarot grazie alle mod!

Dragon Ball Z Kakarot è sul mercato da pochissimi giorni, ma è già diventato terreno fertile per i modder che si stanno divertendo ad introdurre i modelli dei personaggi più disparati.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di Beatz, un fan che ha realizzato un Sonic in versione Super Saiyan, ma siamo sicuri che anche i due nuovi personaggi che vi mostriamo oggi sapranno catturare la vostra attenzione! Lo stesso modder, non pago della sua prima opera, ha avuto la brillante idea di inserire nel gioco anche Carl Johnson - CJ per gli amici - celebre protagonista di Grand Theft Auto: San Andreas. La mod di questo insolito personaggio - per gli standard di Dragon Ball - può già essere scaricata, ovviamente solo su PC, tramite Dragon Ball Z Kakarot Mods. Vi consigliamo di smanettare solamente se siete utenti esperti, in alternativa potete vederla in azione nel video in apertura di notizia.

In calce, invece, trovate la preview si un'altra mod al quale sta lavorando Beatz, ovvero Shaggy di Scooby-Doo! Il cacciatore di fantasmi più fifone che ci sia è il protagonista di un numero incredibile di meme reperibili in rete, ed era già finito in Jump Force, grazie ad un'altra mod del prolifico Beatz, e in Super Smash Bros. Ultimate.

Cosa ne pensate di queste creazioni? Ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a ripercorrere tutta la saga de Saiyan nel nostro video.