CJ, sei tu? Il controverso gioco Android gratis da oltre 10Mln di download

Dopo aver trattato la questione Monster Gym Championship, torniamo ad approfondire un altro gioco controverso che sta scalando le classifiche del Play Store di Android. Questa volta viene naturale chiedersi: "CJ, sei tu?".

Infatti, al momento in cui scriviamo, al quinto posto della classifica dei titoli gratuiti del Play Store c'è "Gangster Crime, Mafia City", che già dall'icona "rimanda" a una scena iconica del mondo dei videogiochi. Il momento in cui Carl Johnson di Grand Theft Auto: San Andreas ottiene la sua bici è infatti ben impresso nella mente di un buon numero di persone.

Basta poi dare un'occhiata alle altre immagini di presentazione del gioco per comprendere ulteriormente qual è "l'ispirazione". In ogni caso, nonostante il titolo abbia già superato i 10 milioni di download sul Play Store, potreste non voler scaricare il gioco. Dalle recensioni lasciate dagli utenti sembrerebbe infatti che ci sia molta pubblicità. Potrebbe dunque più che altro interessarvi dare un'occhiata a un video gameplay di Gangster Crime Mafia City, da cui si può inoltre apprendere che il comparto tecnico non è poi così interessante come si potrebbe pensare dalle immagini.

Insomma, ci risiamo. D'altronde, si fa notare il fatto che a pubblicare il gioco è la stessa realtà dietro a progetti come Super Dragon Hero Game. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: risultava quindi interessante mettervi al corrente della situazione.