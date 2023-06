Clamoroso! Final Fantasy 16 manca il Perfect Score su Famitsu per un soffio

Final Fantasy 16 è stato per anni (insieme a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom) il videogioco più atteso dai lettori di Famitsu e il numero 1803 della celebre rivista (in uscita domani nelle edicole giapponesi) contiene la recensione del nuovo gioco Square Enix.

Il voto? Final Fantasy XVI si porta a casa un ottimo 39/40 (10/10/9/10) frutto di tre 10 tondi tondi e di un buon 9, il Perfect Score viene dunque sfiorato e mancato per un solo punto, a differenza del "rivale" The Legend of Zelda Tears of the Kingdom premiato da Famitsu con un voto perfetto di 40/40.

L'ultimo gioco ad aver ricevuto un voto di 40/40 è stato Street Fighter 6 a inizio giugno, Final Fantasy XVI manca questo traguardo pur avendo ricevuto una valutazione assolutamente positiva da parte dei quattro redattori della testata giapponese.

Tra le note della recensione, viene riportato che la storia di Final Fantasy 16 dura circa 30/40 ore mentre i completisti potranno arrivare a oltre 70 ore di gioco. Purtroppo non sono emersi altri dettagli e dunque non è facile capire quali siano i motivi che hanno portato Final Fantasy 16 a mancare il Perfect Score, ne sapremo probabilmente di più nelle prossime ore.