Clash Artifacts of Chaos in azione al Nacon Connect: uscita nel 2023

Tra i vari annunci del Nacon Connect 2022 che ha visto tra i suoi protagonisti varie produzioni quali Steelrising, RoboCop e The Lord of the Rings Gollum, c'è stato spazio anche per il seguito sprituale della serie Zeno Clash.

Clash: Artifacts of Chaos è stato mostrato attraverso un trailer che ha permesso ai giocatori di avere un assaggio del nuovo Action/Adventure sviluppato da ACE Team e prodotto da Nacon, mostrandoci alcune sequenze di gameplay incentrate sul sistema di combattimento, sull'esplorazione e sulla caratterizzazione degli scenari, tutti elementi che promettono di rivelarsi intriganti non appena il gioco completo farà il suo esordio sul mercato.

A tal proposito, quando esce Clash Artifacts of Chaos? Originariamente Nacon puntava ad un'uscita entro novembre 2022, tuttavia i tempi sono destinati ad allungarsi ed il gioco non farà la sua comparsa prima del 2023, come confermato anche al termine del filmato andato in onda durante il Nacon Connect. Il rinvio non sarà comunque troppo sostanzioso, dato che è già stata confermata la nuova data: il 9 febbraio 2023 l'opera farà il suo esordio su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Oltre a Clash, tra gli altri giochi di maggior interesse della trasmissione digitale, The Lord of the Rings Gollum si è mostrato nel primo video-gameplay, ad ormai pochi mesi dalla sua uscita nei negozi.