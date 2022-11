Clash Artifacts of Chaos in azione: il nuovo trailer ci ricorda l'uscita a febbraio 2023

Dopo aver giocato la demo per lo Steam Next Fest di Clash Artifacts of Chaos, l'erede spirituale di Zeno Clash torna a mostrarsi ancora una volta in occasione del PC Gaming Show del 17 novembre 2022.

Il publisher Nacon e lo sviluppatore ACE Team ci ricordano alla fine del nuovo trailer la data d'uscita per Clash Artifacts of Chaos, che farà il suo esordio su PC e piattaforme PlayStation e Xbox il 9 febbraio 2022; il gioco era originariamente previsto a novembre 2022, ma nel corso dell'estate gli autori hanno confermato il posticipo di due mesi, necessario per perfezionare ulteriormente i contenuti dell'opera in vista dell'esordio su PC e console.

Non sembrano dunque esserci ulteriori intoppi nello sviluppo, che si avvia verso le sue fasi conclusive. Nel frattempo il filmato del PC Gaming Show ci ha permesso di dare un nuovo sguardo al gameplay, dalla forte impronta Action, ma anche ad alcune sequenze narrative che ci mostrano i numerosi personaggi con i quali interagiremo nel corso dell'avventura.

Per ulteriori approfondimenti sul progetto, potete leggere la nostra anteprima di Clash Artifacts of Chaos, che abbiamo avuto modo di provare in una forma ancora grezza durante la scorsa estate. La speranza è che da allora ACE Team abbia compiuto importanti passi avanti, sfruttando al meglio il tempo di sviluppo extra per realizzare un Action coinvolgente.