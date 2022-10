Clash Artifacts of Chaos: la Demo per lo Steam Next Fest si lancia in video

Nel mare di demo dello Steam Next Fest di ottobre 2022 troviamo anche la versione dimostrativa di Clash Artifacts of Chaos, l'ambiziosa avventura ruolistica che ACE Team e NACON promettono di pubblicare su PC e console a inizio 2023.

La demo dell'erede spirituale di Zeno Clash darà a tutti gli appassionati l'opportunità di avventurarsi nelle terre di Zenozoik e cimentarsi in una serie di sfide all'ultimo sangue contro schiere di mostri e creature d'ogni sorta.

La prova si focalizzerà perciò sulla figura del personaggio principale Pseudo e, ovviamente, sull'ampio ventaglio di tecniche di combattimento da padroneggiare negli scontri in terza persona. Dalla tradizionale posizione da pugile alla più originale 'posa artiglio', gli emuli di Pseudo che scaricheranno su PC la demo di Clash Artifacts of Chaos durante lo Steam Next Fest potranno familiarizzare con cinque stili di combattimento.

Sempre grazie alla demo è possibile sperimentare il gameplay in prima persona e conoscere il Rituale, la nuova meccanica ingame basata sull'utilizzo di dadi speciali con cui sbloccare il potere latente di manufatti dalle proprietà uniche.

La demo della nuova esperienza action ruolistica di ACE Team è già disponibile su Steam e lo sarà fino al 10 ottobre. Il lancio di Clash Artifacts of Chaos è invece previsto a febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Clash Artifacts of Chaos.