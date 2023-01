Clash Artifacts of Chaos in video: l'erede spirituale di Zeno Clash slitta di un mese

L'erede spirituale di Zeno Clash, Clash Artifacts of Chaos, si farà attendere qualche settimana in più: il nuovo video gameplay confezionato da ACE Team confeziona conferma infatti l'avvenuto rinvio di questa avventura a tinte action in sviluppo su PC, PlayStation e Xbox.

Il filmato propostoci dalla software house cilena indora l'amara pillola del posticipo con delle scene ingame che descrivono la fauna di Zenozoik, la terra selvaggia che dovremo esplorare per sfidare all'ultimo sangue schiere di mostri e creature d'ogni sorta.

I giocatori dovranno interpretare Pseudo, un valoroso guerriero che vagherà per le lande di Zenozoik nella speranza di acquisire l'esperienza e la fama necessari a garantirgli un ritorno alla civiltà. Il sistema di combattimento elaborato da ACE Team ibrida la boxe alle arti marziali per dare agli utenti la massima libertà di scelta nelle tecniche da adottare per avere la meglio sui nemici di turno.

Il nostro alter-ego potrà fare affidamento anche su dei dadi speciali con cui sbloccare il potere latente dei manufatti ottenuti da Pseudo nel corso dell'avventura. In ragione dell'ultimo rinvio deciso da ACE Team, il viaggio dell'eroe Clash Artifacts of Chaos iniziato con la Demo dello Steam Next Fest dell'ottobre scorso riprenderà il 9 marzo, con il lancio dell'action adventure su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.