Clash Mini: la Beta per iOS e Android si può scaricare in Italia?

Clash Royale, il franchise campione d'incassi di Supercell, ha recentemente accolto tra le sue fila anche un nuovo esponente: si chiama Clash Mini ed è un videogioco strategico autobattler per iOS e Android nel quale i giocatori sono chiamati a scegliere un eroe e cinque Mini da schierare in battaglia.

Lo sviluppo di Clash Mini, in ogni caso, non può ancora dirsi concluso: il titolo si trova ancora in fase Beta e purtroppo l'Italia non figura tra i paesi ufficialmente selezionati. Gli sviluppatori finlandesi hanno deciso di condurre i test "in casa", invitando solamente i giocatori residenti in Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda.

Clash Mini Beta - Donwload non ancora attivo in Italia

Esistono tuttavia diversi metodi per aggirare questa limitazione e giocare alla Beta di Clash Mini anche in Italia. In alcuni casi non sono semplicissimi da attuare e talvolta possono anche risultare pericolosi, quindi ci limiteremo a darvi qualche informazione senza scendere nel dettaglio delle procedure.

Su Android è possibile aggirare lo store di Google Play e scaricare l'APK della Beta di Clash Mini, ma bisogna fornire i permessi all'installazione di applicativi esterni sul proprio dispositivo e soprattutto stare estremamente attenti, poiché il rischio di imbattersi in un file malevolo è elevato. Un altro metodo prevede la creazione di un nuovo account Google localizzato in uno dei paesi selezionati di cui sopra, un procedimento che richiede l'utilizzo di un software VPN per camuffare la propria posizione. Su iOS, invece, è sufficiente cambiare il paese e l'indirizzo del proprio account Apple personale tramite le impostazioni del profilo, facendolo risultare in uno dei paesi scelti da Supercell, come la Finlandia.