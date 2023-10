Clash of Clans e Clash Royale arriveranno su PC

Il team di Supercell ha annunciato che Clash of Clans e Clash Royale, i popolari giochi di strategia per dispositivi mobili, arriveranno anche su PC in alcuni paesi selezionati. Dopo un periodo di soft launch, il progetto è quello di estendere la portata dei due giochi a tutto il mondo.

A partire dall'11 ottobre 2023, Clash of Clans (di cui sarà tratta anche una graphic novel) e Clash Royale saranno giocabili su PC tramite Google Play Games (beta) in Canada, Cile e Singapore e verranno distribuiti a tutti gli utenti di Google Play Games in questi paesi.

Queste versioni ufficiali tramite Google Play Games supporteranno i controlli del mouse, grafica ottimizzata e funzionalità di prestazioni di fascia alta. Dopo questa prima fase di soft launch, l'idea è quella di lanciarli a livello globale su PC con Google Play Games.

"Il nostro sogno è creare grandi giochi a cui il maggior numero possibile di persone possa giocare per anni e che siano ricordati per sempre. Ora, per la prima volta in assoluto, supporteremo ufficialmente due giochi su PC. Ci auguriamo che il cambiamento avvicini i giochi Clash a un numero maggiore di giocatori e offra loro più modi di giocare."

Questo è quanto si legge nel comunicato sul sito di Super Cell, entusiasta di questo primo lancio su PC di due dei suoi giochi più amati, come dimostrano i ricavi di Clash of Clans che sono tornati a crescere.