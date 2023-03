Clash of Clans fuori dalla Russia: il celebre gioco mobile è inaccessibile

La crescente popolarità di Clash of Clans sembra aver trovato uno stop definitivo nel territorio della Federazione Russa, dove il titolo non risulta più accessibile al pubblico.

La community attiva nel titolo di Supercell sta infatti segnalando da alcuni giorni l'impossibilità di avere accesso a Clash of Clans dal territorio russo. Dallo scorso lunedì 14 marzo 2023, cercando di effettuare il login dal territorio della Federazione si finisce per imbattersi in un messaggio di errore. Quest'ultimo, nel dettaglio, recita quanto segue: "Login fallito. La tua residenza attuale non ti permette di accedere. Prova ancora". Dalle testimonianze apparse in rete, sembra che anche il ricorso a reti VPN non riesca ad aggirare il blocco: la maggior parte dei giocatori di Clash of Clans che vi hanno fatto ricorso si sono infatti visti colpire l'account da un ban permanente.



Nel marzo 2022, con l'inizio della tragica guerra in Ucraina, i vertici di Supercell avevano deciso la rimozione di tutti i propri giochi - Clash of Clans incluso - dagli App store di Russia e Bielorussia. In quella fase, l'azienda aveva invece deciso di mantenere attivi gli account dei giocatori già attivi nei territori, sino alla pubblicazione di un nuovo "aggiornamento dedicato". A questo punto, sembra che Supercell abbia infine deciso di pubblicare l'update in questione, chiudendo l'accesso ai propri titoli all'intera community di videogiocatori residente nei due stati.