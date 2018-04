Clash Royale: bilanciamento del META e Guerre tra Clan finalmente confermate!

Dopo l'annuncio relativo alla rimozione del baule del clan, il team di Clash Royale comunica i dettagli del prossimo bilanciamento delle carte e rivela ufficialmente l'arrivo delle Guerre tra Clan.

Il grande aggiornamento di Aprile è sempre più vicino. Nelle scorse ore, due importanti notizie hanno elettrizzato gli animi della community di Clash Royale.

La prima notizia riguarda il bilanciamento del META, che verrà rilasciato martedì 24 Aprile. Le modifiche che verranno applicate per garantire il bilanciamento complessivo di tutte le variabili in gioco sono elencate di seguito:

Principe nero: punti ferita scudo diminuiti del 25%;

Goblin lancieri (goblin lancieri, gang di goblin, capanna goblin): velocità colpi aumentata a 1,2 secondi (da 1,1 secondi);

Barile barbarico: portata aumentata a 7 (da 6,5);

Cavaliere: punti ferita aumentati del 3%;

Goblin cerbottaniere: danni aumentati del 3%;

Spirito del ghiaccio: danni diminuiti del 4% e durata Congelamento diminuita a 1 secondo (da 1,5 secondi);

Barile d'ossa: numero di scheletri aumentato a 7 (da 6);

Fulmine: raggio aumentato a 3,5 (da 3);

Tornado: durata diminuita a 2 secondi (da 2,5 secondi) e danni al secondo aumentati del 21%. Ciò riduce i danni totali del 3%;

Incantesimi: ora possono essere usati sul fiume;

Cacciatore: ora può colpire i bersagli sopra di lui;

Arciere magico: colpisce meglio i bersagli in movimento.

Attraverso queste modifiche, accolte positivamente dalla community su Reddit, carte come il neo-arrivato Barile barbarico, il Goblin cerbottaniere e il Fulmine potrebbero finalmente trovare un po' di spazio nei mazzi più popolari del META. Dall'altro lato, Principe nero, Spirito del ghiaccio e Tornado subiranno un depotenziamento piuttosto corposo, ma decisamente necessario.

La seconda notizia riguarda, invece, l'annuncio ufficiale delle Guerre tra Clan, che rappresenta senza dubbio il contenuto più atteso dell'aggiornamento di Aprile. Ancora una volta, non è trapelato nulla di preciso sulle meccaniche di questa nuova "feature". Tuttavia, il video pubblicato dal team di sviluppo, riportato in calce a questa notizia, ha contribuito ad alzare il livello di entusiasmo dell'intera community, bramosa di mettere le mani su qualcosa di veramente nuovo.



In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del team di Clash Royale, vi invitiamo a rimanere collegati sulle pagine di Everyeye per non perdervi tutte le ultime novità relative al grande aggiornamento di Aprile.