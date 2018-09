Clash Royale: bilanciamento del META e nuova carta in arrivo!

L’ormai usuale bilanciamento mensile del META di Clash Royale sta per sbarcare in arena. Ad arricchire l’ampia gamma di carte all’interno del gioco sarà, invece, il Gigante Goblin, una nuova truppa pronta a dire la sua nel mobile game targato Supercell.

Come ogni mese, sono diverse le carte che verranno ritoccate e messe a punto per garantire il bilanciamento del META di Clash Royale. Le modifiche che vi riportiamo di seguito non sono ancora state rilasciate, e saranno attive a partire da lunedì 3 Settembre. Vediamo di cosa si tratta:

Valchiria: velocità colpi ridotta da 1,4 secondi a 1,6 secondi. La Valchiria è stata una delle carte più utilizzate negli ultimi mesi; il suo utilizzo è cresciuto non solo per l’efficacia contro truppe di massa come i Maiali Royale e le Reclute Royale, ma anche per il suo non trascurabile impatto negli uno contro uno. Con questo depotenziamento, la Valchiria sarà sicuramente meno pericolosa negli scontri faccia a faccia;

Reclute Royale: danni aumentati del 12%. Le neo-arrivate Reclute Royale non hanno finora giustificato il loro elevato costo in termini elisir. Oltre ad averne aumentato i danni, gli sviluppatori hanno apportato qualche modifica anche al piazzamento in arena, rendendo possibile un contrattacco più sbilanciato verso una delle corsie di gioco. Infine, le Reclute Royale saranno disponibili nella collezione di carte delle Guerre tra Clan;

Barile barbarico: costo elisir ridotto da 3 a 2, danni diminuiti del 9%, portata ridotta da 7 a 5 caselle e immunità alle respinte. Con questa modifica, il Barile barbarico può finalmente sperare di fare concorrenza ai più popolari incantesimi da 2 elisir, ovvero la Scarica e il Tronco;

costo elisir ridotto da 3 a 2, danni diminuiti del 9%, portata ridotta da 7 a 5 caselle e immunità alle respinte. Con questa modifica, il Barile barbarico può finalmente sperare di fare concorrenza ai più popolari incantesimi da 2 elisir, ovvero la Scarica e il Tronco; Strega: punti ferita ridotti del 3,5%. In questo modo, se non si è muniti di un counter vero e proprio, la Strega potrà essere eliminata con la combinazione Palla di fuoco + Tronco (oppure + Barile barbarico);

Principe: punti ferita aumentati del 5%. I tempi d’oro del Principe sono ormai un ricordo lontano, complice l’impiego sempre più massiccio della sua controparte: il Principe nero. Con questo potenziamento, il Principe potrebbe tornare a dire la sua nelle arene di gioco;

punti ferita aumentati del 5%. I tempi d’oro del Principe sono ormai un ricordo lontano, complice l’impiego sempre più massiccio della sua controparte: il Principe nero. Con questo potenziamento, il Principe potrebbe tornare a dire la sua nelle arene di gioco; Fulmine: danni aumentati del 5%. In seguito al restringimento del suo raggio d’azione, il Fulmine non ha più avuto un tasso di utilizzo veramente elettrizzante, vista l’agguerrita concorrenza di Razzo, Veleno e Palla di fuoco;

Maiali Royale: velocità colpi ridotta da 1,1 secondi a 1,2 secondi. Lieve bilanciamento per quanto riguarda i Maiali Royale, molto popolari nelle Sfide (addirittura più del collega Domatore di cinghiali);

Cannone a rotelle: portata ridotta da 5,5 a 5 caselle. Con i recenti potenziamenti, il Cannone a rotelle è diventato una vera e propria minaccia per le torri avversarie, soprattutto a causa dell’estrema facilità di agganciarle. Con la riduzione di portata, sarà dunque più facile fermare il Cannone a rotelle prima che inizi a bersagliare le torri;

Scaricuccioli: sistema di ricarica modificato. Gli Scaricuccioli, molto utilizzati e soprattutto vincenti, hanno subito qualche modifica a livello meccanico: il loro primo attacco dopo essersi mossi sarà leggermente più lento, ma non potranno più essere paralizzati da altri Scaricuccioli.

Tutte le modifiche appena descritte sono anche riassunte nel video che vi riportiamo in calce alla notizia. In ogni caso, gli imminenti cambiamenti non sembrano destinati a stravolgere le sorti delle battaglie in arena, segno che il gioco risulta piuttosto equilibrato allo stato attuale.

A stravolgere invece l’ordinarietà dei bilanciamenti mensili ci pensa l’introduzione di una nuova carta truppa: dopo l’arrivo delle Reclute Royale, toccherà ora al Gigante Goblin, carta #88 all’interno del gioco, di cui ancora non è trapelato molto. Come traspare dal video ufficiale di presentazione, possiamo intuire che il Gigante Goblin avrà le caratteristiche tipiche di un tank, ma, in aggiunta, porterà sulle sue spalle due insidiosi Goblin lancieri. I dettagli della nuova carta, probabilmente di rarità Epica, verranno rilasciati nei prossimi giorni.

Rimanete dunque sintonizzati sulle pagine di Everyeye per tutte le ultime dal mondo di Clash Royale.

Ci vediamo in arena!