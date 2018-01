Clash Royale: bilanciamento per il META in arrivo, ecco tutti i dettagli

Attraverso un post su Reddit , il team di Clash Royale ha annunciato che l'aggiornamento relativo al bilanciamento delle carte è attualmente in programma per domani, mercoledì. Vediamo insieme quali sono le carte che subiranno un cambiamento di statistiche.

La lista completa delle modifiche, studiate sulla base di diversi playtest e di feedback da parte di giocatori professionisti e non, è riportata di seguito:

Fantasma Royale: Danni diminuiti del 6%; Tempo per diventare invisibile da 0.7s a 1.2s; Velocità colpi ridotta da 1.7s a 1.8s;

Scaricuccioli: Capacità di colpire bersagli aerei oltre che terrestri;

Cacciatore: Portata diminuita da 5 a 4; i colpi si disperdono di meno rispetto a prima (la portata dei proiettili rimane 6.5);

Strega notturna: I primi pipistrelli vengono generati più rapidamente;

Pipistrelli: Velocità colpi ridotta da 1s a 1.1s;

Mastino lavico: Punti ferita aumentati del 5%;

Capanna goblin: Velocità di generazione rallentata da 4.9s a 5s (dunque, viene generato 1 goblin in meno);

Mini P.E.K.K.A.: Punti ferita aumentati del 7%;

Boscaiolo: Punti ferita aumentati del 7%;

Mortaio: Portata minima ridotta da 4.5 a 3.5.

Viene perciò confermato il depotenziamento del nuovo entrato Fantasma Royale e dei Pipistrelli, così come il potenziamento del Cacciatore, come vi abbiamo anticipato in una recente notizia. Interessante il bilanciamento del Mortaio, che in questo modo sarà più facilmente distraibile, e il potenziamento degli Scaricuccioli, che, con la possibilità di colpire anche bersagli aerei, speriamo riescano ad inserirsi definitivamente all'interno del gioco.

Aspettiamo dunque domani per provare con mano gli effetti di questo bilanciamento. Ci vediamo in arena!