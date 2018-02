Clash Royale: come ottenere in anteprima la nuova carta Arciere magico!

L'Arciere magico, la nuova carta leggendaria di Clash Royale annunciata una settimana fa tramite uno sneak peek , è pronto a fare il suo ingresso in arena. Vediamo di seguito le caratteristiche della nuova truppa e, soprattutto, come ottenerla in anteprima.

Innanzitutto l'Arciere magico è una carta Leggendaria dal costo di 4 elisir. Come è possibile vedere dall'immagine riportata in calce alla notizia, la nuova truppa è caratterizzata da una velocità colpi elevata (pari a 1s), ma da un valore piuttosto basso di punti ferita (490 a livello torneo).



Ogni colpo infligge danno ad area e il punto di forza dell'Arciere magico è chiaramente la portata. Le luminose frecce scoccate dal suo arco sono infatti in grado di colpire bersagli aerei e terrestri ad una distanza di 7 caselle, ma non è tutto. Con un meccanismo simile a quello del Boia, la freccia dell'Arciere magico continuerà ad infliggere danni oltre i propri bersagli, raggiungendo una portata complessiva pari a 11 caselle.

Per quanto riguarda la data di rilascio ufficiale, l'Arciere magico sarà disponibile a partire da venerdì 2 Marzo, per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l'Arena elettrica (Arena #11, ovvero 3400+ trofei). Tuttavia, da oggi e fino alla mattinata di lunedì 19 Febbraio, sarà possibile testare e vincere in anteprima la nuova carta leggendaria attraverso una Sfida speciale dedicata. La Sfida strategica arciere magico è una sfida di tipo draft, in cui prima di ogni partita sarete chiamati a scegliere quali carte tenere per voi e quali rifilare nel mazzo dell'avversario. Le ricompense della Sfida, articolata su 12 vittorie, sono distribuite nel seguente modo:

2 vittorie: 1000 Oro;

4 vittorie: 20 carte rare;

6 vittorie: 3000 Oro;

8 vittorie: 5 carte epiche;

10 vittorie: 10000 Oro;

12 vittorie: 1 carta Arciere magico.

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 700 Oro e 10 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 12 vittorie, pari a 11000 Oro e 550 carte. Non ci resta dunque che provare con mano le meccaniche e le potenzialità dell'Arciere magico, osservando in che modo questa nuova carta si inserirà all'interno del META.

In bocca al lupo per questa nuova Sfida targata Clash Royale, ci si vede in arena!