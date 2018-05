Clash Royale: come ottenere la nuova carta Mascalzoni in anteprima!

Le arene di Clash Royale sono pronte ad accogliere una nuova carta: si tratta dei Mascalzoni, una truppa composta da tre dispettose unità, che verrà rilasciata ufficialmente venerdì 25 Maggio.

Come già annunciato tra le note dell'aggiornamento di Aprile, una nuova carta sarà inserita nel META di Clash Royale nel corso delle prossime settimane. Stiamo parlando dei Mascalzoni, una carta Comune dal costo di 5 elisir, ottenibile da tutti coloro che hanno raggiunto almeno l’Arena selvaggia (Arena #9, ovvero 2600+ trofei).

Dal punto di vista strategico, quando posizioneremo la carta Mascalzoni sul terreno di gioco, vedremo comparire tre unità differenti: un ragazzotto guiderà il gruppo posizionandosi davanti, mentre due ragazze mascalzone lo seguiranno da dietro. Il mascalzone in testa al gruppo può attaccare soltanto corpo a corpo e ha delle caratteristiche molto simili a quelle del Cavaliere (con 1600 punti ferita e un danno pari a 110 ogni 1,3 secondi a livello torneo). La sua funzione, in qualità di piccolo tank, è quella di proteggere le due donzelle al suo seguito, che possono invece attaccare a distanza con una portata di 5 caselle. Le caratteristiche di queste ultime, infatti, sono molto simili a quelle degli attuali Arcieri (con 216 punti ferita e un danno pari a 110 ogni 1,1 secondi, sempre a livello torneo).

Come spesso accade con l'introduzione di nuove carte, a partire da domani, venerdì 11 Maggio, verrà proposta una Sfida strategica in-game per ottenere in anteprima i Mascalzoni. La Sfida in questione è di tipo draft e quindi, prima di ogni partita, sarete chiamati a scegliere quali carte tenere per voi e quali rifilare nel mazzo dell'avversario. I Mascalzoni saranno ovviamente protagonisti di tutti gli incontri, e dunque potrete provare con mano il loro funzionamento.

Completando la Sfida con 12 vittorie, si riceveranno in anteprima 200 carte Mascalzoni, che, per intenderci, vi consentiranno di portarli fino al livello 7. Le altre ricompense previste per la Sfida sono le seguenti:

2 vittorie: 1000 oro;

4 vittorie: 20 carte rare;

6 vittorie: 3000 Oro;

8 vittorie: 5 carte epiche;

10 vittorie: 10000 Oro;

12 vittorie: 200 carte Mascalzoni.

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 700 Oro e 10 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 12 vittorie, pari a 11000 Oro e 550 carte.

Il team di Clash Royale sta svolgendo un buon lavoro con il rilascio di nuove carte. Con l'introduzione di Arciere magico, Barile barbarico e, ora, dei Mascalzoni, l'obiettivo sembra quello di cementificare la media di una nuova carta al mese. Nei prossimi giorni vedremo come questa nuova carta si differenzierà dalla combo Cavaliere-Arcieri e, soprattutto, come si inserirà all'interno del META. Il nostro consiglio è quello di provare i Mascalzoni all'interno dei cosiddetti mazzi "log bait", in modo da invitare l'avversario ad usare il Tronco, per poi punirlo con il Barile goblin.

In bocca al lupo per la nuova Sfida, ci vediamo in arena!