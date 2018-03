Clash Royale: come sbloccare in anteprima la nuova carta Barile barbarico!

Ilè pronto ad esordire nelle rissose arene di Clash Royale . La nuova carta di raritàverrà rilasciata ufficialmente il, ma, come spesso accade con le nuove carte, i giocatori più abili avranno la possibilità di ottenerla in anteprima. Vediamo di seguito come fare!

Il Barile barbarico, come abbiamo discusso in una recente news, è una carta Epica che può rivelarsi utile sia durante la fase difensiva per sbaragliare e distrarre le truppe dell'avversario, sia per recare danni alle torri della corona nemiche. Nel tweet riportato in calce alla notizia, potete trovare una breve dimostrazione delle sue meccaniche di base.

Se non volete perdere l'occasione di provare con mano la nuova carta, dal funzionamento molto simile a quello del Tronco, ma caratterizzata da un costo di 3 elisir, potete partecipare alla Sfida strategica barile barbarico, disponibile fino a lunedì 26 Marzo.



La Sfida in questione è di tipo draft e quindi, prima di ogni partita, sarete chiamati a scegliere quali carte tenere per voi e quali rifilare nel mazzo dell'avversario. Il Barile barbarico sarà ovviamente il protagonista di tutti gli incontri, e dunque starà a voi (o al vostro avversario) scegliere se schierarlo a vostro favore o meno.



Completando la Sfida con 12 vittorie, si riceveranno in anteprima 10 carte Barile barbarico, che, per intenderci, vi consentiranno di portarlo fino al livello 3. Le altre ricompense previste per la Sfida sono le seguenti:

2 vittorie: 1000 oro;

4 vittorie: 20 carte rare;

6 vittorie: 3000 Oro;

8 vittorie: Baule gigante;

10 vittorie: 9000 Oro;

12 vittorie: 10 carte Barile barbarico.

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 700 Oro e 10 carte, e un primo premio per il completamento della sfida con 12 vittorie, pari a 11000 Oro e 550 carte.



In attesa del grande aggiornamento previsto per Aprile, nel quale potremmo finalmente trovare le tanto acclamate Clan Wars, non ci resta che studiare le interazioni della nuova carta con i mazzi protagonisti del META attuale. Ad esempio, un ipotetico mazzo contenente Barile barbarico e Tronco potrebbe sancire la fine dei cosiddetti mazzi "log bait", che vedrebbero annullate le loro minacce offensive principali, ovvero Principessa e Barile goblin.

In bocca al lupo per la nuova Sfida, ci vediamo in arena!