Clash Royale: con l'aggiornamento di Aprile il baule del clan verrà rimosso

Il tanto atteso aggiornamento di Clash Royale, previsto per la seconda metà di Aprile, è ormai alle porte. Tra le novità più rilevanti, ci sarà sicuramente l'introduzione delle Clan Wars, di cui, tuttavia, sappiamo ancora ben poco. Ciò che è certo, invece, è che il baule del clan verrà rimosso dal gioco. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Già da diversi mesi, si vocifera su diversi contenuti e possibili cambiamenti che potrebbero potenzialmente dare vita ad una nuova ondata di entusiasmo, con la speranza di rinvigorire le arene di Clash Royale. Se da un lato il mobile game di Supercell si sta dimostrando molto vivace sul versante eSport, dall'altro il gioco sembra non riuscire più a coinvolgere i giocatori "ordinari", con aggiornamenti che, secondo la community, andrebbero rilasciati più frequentemente.

Nella giornata di ieri, tuttavia, una notizia ha smosso un po' le acque all'interno della community di Clash Royale. Con un annuncio pubblicato su Reddit, infatti, è stato annunciato che con il prossimo aggiornamento il baule del clan verrà ufficialmente rimosso dal gioco. Se, a un primo impatto, la notizia sembra destinata a generare un'ondata di dissensi, in realtà essa nasconde un lato positivo, che potrebbe non far rimpiangere la coraggiosa rimozione del baule.



Nel comunicato, leggiamo infatti che tutte le ricompense del baule del clan verranno riversate su un nuovo contenuto. Questa nuova meccanica, in particolare, consentirà alle ricompense di aumentare di valore con il tempo. Di conseguenza, sebbene in un primo momento le ricompense potrebbero risultare ridotte, giocando bene e attivamente, si potrà ottenere molto di più di ciò che offriva il baule del clan. Quest'ultimo, inoltre, è sempre stato usato dai capi dei clan come parametro per monitorare l'attività dei propri membri. A questo proposito, il team di Clash Royale ci comunica che il controllo dell'attività dei membri sarà comunque garantito, probabilmente con l'introduzione di qualche nuova funzionalità.

Salvo grandi sorprese, con questo update, il sistema dei Tornei non dovrebbe subire alcun restauro, mentre è molto probabile che le Clan Wars siano strettamente legate alla rimozione del baule del clan. Non ci resta che attendere l'arrivo dell'aggiornamento per vedere cosa cambierà all'interno di Clash Royale.

Rimanete sintonizzati sulle pagine di Everyeye per tutte le novità e, magari, per qualche sneak peek in vista del prossimo aggiornamento!