Clash Royale Crown Championship: problemi per alcuni giocatori asiatici

Il sogno di poter giocare le Finali Mondiali del Crown Championship , la più grande competizione di sempre di, finisce ancor prima di iniziare per alcuni giocatori del continente asiatico, che non sono riusciti a procurarsi in tempo i documenti necessari per poter entrare in territorio britannico.

Ricordiamo infatti che le Finali si giocheranno domenica 3 dicembre a Londra presso la Copper Box Arena, dove i 16 giocatori più forti del mondo si affronteranno in un tabellone ad eliminazione diretta per aggiudicarsi la tanto ambita corona e un modesto assegno da 150.000$. Tuttavia, il tabellone che vi avevamo mostrato è stato modificato e sostituito con quello che trovate in calce a questa news.

Sono ben 6 i finalisti che, per cause puramente burocratiche, non potranno giocare la fase finale del torneo e che quindi verranno sostituiti da dei giocatori ripescati all'interno delle rispettive aree geografiche. Sebbene le informazioni siano arrivate con il contagocce, sui social c'è chi punta il dito contro Supercell, colpevole di non aver dato abbastanza tempo ai giocatori asiatici per potersi procurare i visti necessari; altri, invece, controbattono dicendo che tutti i giocatori, sapendo che le Finali si sarebbero tenute a Londra, avrebbero dovuto quanto meno informarsi sui documenti richiesti.

Ad ogni modo broadcasters e commentatori, che hanno già potuto visitare la Copper Box Arena in questi giorni, affermano che lo spettacolo, anche dal punto di vista scenografico, sarà garantito. A noi non resta che aspettare le 11:00 (ore italiane) di domenica 3 dicembre, per poter seguire sul canale YouTube di Clash Royale la diretta streaming del grande evento.