Clash Royale: dieci Youtuber per animare le Guerre tra Clan All-Star

Nella giornata di oggi, domenica 29 Aprile, avrà luogo un evento per celebrare il nuovo contenuto di Clash Royale: si tratta delle Guerre tra Clan All-Star, al quale parteciperanno dieci Youtuber di fama internazionale.

Con l’aggiornamento rilasciato nel corso della scorsa settimana, il team di Clash Royale ha finalmente dato luce alle Guerre tra Clan, un contenuto molto richiesto dalla community del gioco. Proprio questa nuova “feature” sarà protagonista dell’evento Guerre tra Clan All-Star, che vedrà affrontarsi due squadre di Youtuber per un bottino complessivo di 250.000 gemme da donare ai propri fan e iscritti. Vediamo di seguito i nomi delle due squadre e dei rispettivi componenti:

Royale Sailors: Molt, Trapa, Gelli Clash, Flakes Power, Surgical Goblin;

Monkey Captains: Nickatnite, Malcaide, Orange Juice, BenTimm1, Clash com Nery.

Se non avete ancora avuto modo di provare con mano le Guerre tra Clan, l’evento sarà un’ottima occasione per prendere confidenza con il nuovo contenuto. L’inizio è previsto per le 17:00 (ora italiana) di oggi, domenica 29 Aprile. Vi invitiamo a tenere sotto controllo la sezione Notizie Royale all’interno del gioco per il link alla diretta streaming.

E voi per quale squadra tiferete?