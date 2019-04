Clash Royale: sono disponibili il Cammino dei Trofei e nuove modalità

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Clash Royale, uno dei titoli mobile più giocati di sempre su dispositivi Android e iOS. Grazie al passaggio alla versione 2.7.0 il titolo vanta ora svariate migliorie, tra le quali non possiamo non citare il nuovo sistema di progressione, Cammino dei Trofei.

Questa nuova meccanica rivoluziona il titolo Supercell, poiché nel corso di una determinata stagione non potrete retrocedere una volta raggiunta un'arena. Ovviamente i progressi saranno azzerati all'inizio di ogni stagione, quindi non potrete adagiarvi sugli allori.

Ecco di seguito le principali novità dell'aggiornamento:

Nuovo sistema di progressione chiamato Cammino dei Trofei

Possibilità di ottenere Gemme, Carte, Provocazioni e ricompense di altro tipo grazie al Cammino dei Trofei

Nuove modalità: Caccia ai Draghi, Acchiappaelisir e Megamazzo

È ora disponibile Terremoto, una nuova carta-incantesimo in grado di distruggere gli edifici avversari

Vi ricordiamo che l'aggiornamento in questione è già disponibile sia su Google Play che su App Store ed è completamente gratuito.

Sapevate che di recente gli sviluppatori hanno deciso di procedere al ban di numerosi utenti scorretti? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli riguardanti il vincitore dell'ultimo torneo.