Clash Royale: la Domatrice di Arieti irrompe nell'Arena

Poco tempo fa abbiamo avuto l'annuncio e il successivo rilascio di una nuova carta in Clash Royale: il Drago Elettrico (peraltro già nerfato nel corposo update di dicembre, in quanto troppo potente).

Ora, subito dopo la release di Brawls Stars, Supercell ha annunciato sul profilo Twitter ufficiale di Clash Royale l'arrivo di una nuova carta. Già nelle note relative all'update il team di sviluppo aveva anticipato l'arrivo di una nuova carta truppa con un semplice indizio: “ramming”.

A metà settimana, invece, il team di Clash Royale ha rilasciato un paio di immagini che svelavano davvero poco della nuova carta. Poi, giovedì, è arrivato il reveal ufficiale: la nuova truppa è la Domatrice di Arieti, leggendaria da cinque Elisir.

La domatrice, al livello 9, ha 1491 punti ferita. La particolarità è che ha un doppio “effetto”: l'ariete punta dritto agli edifici (facendo 440 danni in carica), mentre la ragazza, può immobilizzare le truppe nemiche procurando una percentuale di danno (il target è la creatura più vicina a lei) lanciando loro contro le bola.

Supercell, intanto, ha già dato il via all'evento per sbloccare la carta (che si raggiungerà solo dopo dieci vittorie nel torneo). Le speculazioni su tattiche e deck si sprecano, vedremo come si evolverà il meta con questa nuova, interessante aggiunta.

In ogni caso, quando riuscirete a mettere le mani sul nuovo arrivo in casa Clash Royale e vorrete mettervi alla prova tentando la vostra strada verso il professionismo, potrete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL.

Il Torneo nazionale prevede ancora otto tappe che toccheranno le principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per volare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Venezia. Più precisamente, il 12 e 13 gennaio il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Marcon, Venezia.