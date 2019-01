Clash Royale: due idee per sfruttare al meglio la Domatrice di Arieti

Dicembre è stato un mese movimentato per Clash Royale. Dopo l'update che ha modificato diverse carte (tra cui il Drago Elettrico e Tre Moschettieri) e rivisto il sistema di tornei, il team di sviluppo ha velocemente annunciato e rilasciato una nuova truppa: la Domatrice di Arieti, leggendaria da cinque Elisir.

La domatrice, al livello 9, ha 1491 punti ferita. La particolarità è che ha un doppio “effetto”: l'ariete punta dritto agli edifici (facendo 440 danni in carica), mentre la ragazza, può immobilizzare le truppe nemiche procurando una percentuale di danno (il target è sempre la creatura più vicina a lei) lanciando loro contro le bola. Molti di voi, molto probabilmente, avranno già sbloccato la Domatrice di Arieti grazie al torneo aperto apposta da Supercell subito dopo la release per celebrare l'arrivo della nuova truppa. Ecco quali potrebbero essere alcune delle soluzioni più interessanti per mettere a frutto il potere della Domatrice.

Il primo deck a cui abbiamo pensato appare un po' dispendioso in termini di Elisir (una media di 4.2) ma ci è parso efficace a sufficienza. La star indiscussa è ovviamente la Domatrice; al suo fianco possiamo pensare a una combo con le Reclute Royale, per dare un po' di sostanza all'attacco. A contorno, Arcieri, Gang di Goblin, Capanna dei Barbari, Palla di Fuoco, Pipistrelli e Barile Barbarico completano il nostro esercito. La seconda selezione, invece, prevede una combinazione con un archetipo “congelamento” che si sposa molto bene con il doppio attacco della Domatrice di Arieti. Ad ogni modo, un mazzo efficace in termini di dispendio di Elisir, vittorie e corone guadagnate prevede, oltre alla Domatrice, la Principessa, il Tronco, Congelamento (da usare principalmente in difesa contro le ondate di minion nemici), Mini P.E.K.K.A. (per mettere iniziale pressione all'avversario), Goblin Cerbotaniere e Gang di Goblin a supporto della Domatrice e il Goblin di Ghiaccio.

Quando riuscirete a mettere le mani sul nuovo arrivo del nutrito roster di Clash Royale e vorrete mettervi alla prova tentando la vostra strada verso il professionismo, potrete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL. Il Torneo nazionale prevede ancora otto tappe che toccheranno le principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per volare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Venezia. Più precisamente, il 12 e 13 gennaio il Vodafone Esport Tour powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Marcon, Venezia.